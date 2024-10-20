ВВС ЦАХАЛа атаковали множество целей в Ливане. Видео

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию на юге Ливана. За последние сутки израильские ВВС атаковали около 175 целей в Ливане и секторе Газы, ликвидированы десятки террористов, заявляет пресс-служба ЦАХАЛа.

В южном Ливане действуют силы 146-й, 91-й, 36-й и 98-й дивизий. Сообщается о боях, в ходе которых бойцы бригады "Голани" и спецподразделения "Эгоз" ликвидировали террористов.

ВВС ЦАХАЛа за сутки уничтожили более 65 террористов "Хизбаллы" на юге Ливана, а также атаковали десятки объектов "Хизбаллы", включая ракетные пусковые установки и здания военного назначения.