После серии ракетных обстрелов МАДА сообщает о семи пострадавших

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о семерых пострадавших в результате последней серии ракетных обстрелов районов Хайфы, Нагарии и Акко, во всех случаях речь идет о косвенных пострадавших.

Так, четыре человека получили травмы при падении, когда бежали в защищенное пространство: речь идет о маленьком ребенке, двоих взрослых и одном пожилом человеке. Все пострадавшие были доставлены в медицинский центр в Нагарии, у них легкие травмы.

Еще три человека получили отравление продуктами горения во время пожара в районе Цфата, вызванного ракетным обстрелом.