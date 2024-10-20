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Израиль

После серии ракетных обстрелов МАДА сообщает о семи пострадавших

время публикации: 20 октября 2024 г., 16:44 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 16:44

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает о семерых пострадавших в результате последней серии ракетных обстрелов районов Хайфы, Нагарии и Акко, во всех случаях речь идет о косвенных пострадавших.

Так, четыре человека получили травмы при падении, когда бежали в защищенное пространство: речь идет о маленьком ребенке, двоих взрослых и одном пожилом человеке. Все пострадавшие были доставлены в медицинский центр в Нагарии, у них легкие травмы.

Еще три человека получили отравление продуктами горения во время пожара в районе Цфата, вызванного ракетным обстрелом.

Израиль
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