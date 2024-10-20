Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в воскресенье, 20 октября, температура немного повысится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Малооблачно. Во второй половине дня на побережье Средиземного моря усилится северный ветер.

В Иерусалиме – 15-25 градусов, в Тель-Авиве – 18-27, в Хайфе – 19-24, в Эйлате – 22-31, в Беэр-Шеве – 17-28, в Мицпе-Рамоне – 17-26, на побережье Мертвого моря – 22-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 17-27, в Ариэле – 14-27, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 20-28, на Голанских высотах – 17-27.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 27 градусов, высота волн – 120-190 см. Купание опасно.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северный ветер (до 30 км/ч), в районе Хайфы – северный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 30 км/ч).

В понедельник-среду ожидается понижение температуры. Малооблачно.