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Израиль

Внимание, повторный розыск: пропал 30-летний житель Нагарии Амит Перец

время публикации: 20 октября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 18:54
Внимание, повторный розыск: пропал 30-летний житель Нагарии Амит Перец
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 30-летнего Амита Переца, жителя Нагарии. В последний раз его видели 19 октября рядом с домом. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавый, карие глаза, темные волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 04-9518421 и 100.

Израиль
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