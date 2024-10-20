Внимание, повторный розыск: пропал 30-летний житель Нагарии Амит Перец
время публикации: 20 октября 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 18:54
Полиция Израиля обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 30-летнего Амита Переца, жителя Нагарии. В последний раз его видели 19 октября рядом с домом. С тех пор его местонахождение неизвестно.
Приметы пропавшего: рост 172 см, худощавый, карие глаза, темные волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 04-9518421 и 100.