Может ли Нетаниягу остановить войну? Видеокомментарий

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войны.

Ликвидация главаря ХАМАСа Яхьи Синуара изменит ход войны, которая длится уже второй год. Однако у этого значительного достижения в ходе войны в секторе Газы могут быть и внутриполитические последствия.

Решит ли премьер-министр Биньямин Нетаниягу продолжать войну до полной победы, о необходимости которой он неоднократно заявлял?

Габи Вольфсон работает в редакции Newsru.co.il с 2013 года. На нашем сайте публиковались сотни его интервью с политиками, а также еженедельные политические обзоры.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Габи Вольфсона на канале "Непечатное. Говорим о главном".