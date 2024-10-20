Ширель Голан, выжившая в резне на фестивале "Нова", в свой 22-й день рождения найдена мертвой

В воскресенье, 20 октября, Ширель Голан исполнилось 22 года и этот день она должна была провести с родителями. Но утром она позвонила им и сказала, что никуда не поедет, а после этого перестала отвечать на звонки и сообщения. Около полудня она была обнаружена мертвой во дворе своего дома.

7 октября 2023 года Ширель находилась среди участников музыкального фестиваля "Нова". Ей удалось выжить благодаря сотруднику полиции, который подвез ее до Кфар-Маймон.

Израильские сайты Ynet, "Исраэль а-Йом", "Маарив" со слов брата девушки, пишут, что она страдала от посттравматического синдрома, который, возможно, перерос в депрессию. Она дважды проходила лечение в центре психологической помощи "Лев а-Шарон", но, как утверждает брат, Институт национального страхования не признал ее нуждающейся в помощи в связи с ПТСР.

СМИ пишут, что родные Ширель Голан убеждены, что она была бы жива, если бы своевременно получила помощь от государства.