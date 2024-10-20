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Израиль

Иракские боевики заявили о запуске БПЛА в сторону Голанских высот

время публикации: 20 октября 2024 г., 22:30 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 22:59
Иракские боевики заявили о запуске БПЛА в сторону Голанских высот
"Исламское сопротивление в Ираке"

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что вечером 20 октября с помощью БПЛА атаковала Голанские высоты.

Ни в одном из населенных пунктов в Израиле не было сигнала тревоги.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что беспилотник, летевший с востока в сторону израильской территории, был перехвачен над территорией Сирии.

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