Иракские боевики заявили о запуске БПЛА в сторону Голанских высот

Проиранская группировка "Исламское сопротивление в Ираке" заявила, что вечером 20 октября с помощью БПЛА атаковала Голанские высоты.

Ни в одном из населенных пунктов в Израиле не было сигнала тревоги.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что беспилотник, летевший с востока в сторону израильской территории, был перехвачен над территорией Сирии.