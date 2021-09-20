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NEWSru.co.il :: В Израиле20 сентября 2021 г., 10:15

Полиция разгромила "русскую" преступную группировку в Ашдоде благодаря агенту "Никите"

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Полиция разгромила "русскую" преступную группировку в Ашдоде благодаря агенту "Никите"

Пресс-служба полиции Израиля сообщила об операции по задержанию 16 человек в возрасте от 20 до 50 лет, подозреваемых в причастности к организованной преступной деятельности в Ашдоде, Рамле и в бедуинских деревнях Негева.

Среди задержанных – лидер преступной группировки, житель Ашдода, одна из наиболее влиятельных фигур в криминальном мире Израиля, а также члены криминального клана Джаруши из Рамле. В ходе операции были изъяты незаконное оружие и наркотики.

Среди прочего, задержанные подозреваются в незаконном обороте оружия и наркотиков, шантаже и угрозах, рэкете, незаконном применении оружия, насилии, похищении людей, незаконном лишении свободы и т.д.


Согласно пресс-службе, полиции удалось завербовать влиятельного члена преступной группировки, "оказавшегося в критической точке, после перехода которой у него бы не было пути назад". Агент, получивший кодовое имя "Никита", в течение трех месяцев фиксировал сделки по продаже оружия, боеприпасов, наркотиков.

Суд наложил запрет на публикацию любой информации, которая может привести к раскрытию личности агента или членов его семьи. Также наложен запрет на публикацию личности задержанных.

Городские новостные сайты Ашдода (Ashdodnet, "Кан Даром Ашдод") сообщают, что полиция разгромила верхушку "русской" криминальной группировки, которая в последние месяцы вела войну за контроль над Ашдодом с "грузинской" криминальной группировкой и группировкой криминального авторитета Бени Шломо.

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