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NEWSru.co.il :: В Израиле20 сентября 2021 г., 06:32

Операция "Антиген": детей без проверок пустят в школу, но отделят от остальных

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"Зеленый класс" и операция "Антиген": детей без проверок пустят в школу, но отделят от остальных

Комиссия Кнессета по вопросам образования утвердила поздно вечером в воскресенье план возвращения к учебе после праздника Суккот, одобренный ранее правительством Израиля.

Одним из изменений, внесенных депутатами в решение правительства стала отмена недопуска в школу детей, не сделавших антиген-тест. Согласно новому решению, такие дети будут допущены в учебное заведение, однако будут отделены от других учеников.

Наборы для антиген-тестов раздаются учебными заведениями. Также их можно бесплатно получить в пунктах скорой помощи МАДА по всей стране.


Преподавательский состав сможет попасть в учебное заведение только по предъявлении "зеленого паспорта" или отрицательного результата проверки на коронавирус.

Кружки и мероприятия молодежных организаций в "красных" и "оранжевых" населенных пунктах смогут проводиться в закрытых помещениях только по предъявлении всеми участниками "зеленого паспорта" или результатов проверки на коронавирус.

Ученики средних и старших классов в "оранжевых" населенных пунктах с низким уровнем вакцинации перейдут на учебу на открытом воздухе или из дома.

Одобрена инициатива больницы "Шиба", в рамках которой в младших классах, в которых выявлен заболевший коронавирусом, ученики не будут автоматически отправляться в изоляцию, а будут на ежедневной основе проходить тестирование и продолжать учебу. Инициатива будет запущена в качестве пилотного проекта в 200 школах.

Напомним, что накануне глава профсоюза учителей Яффа Бен Давид заявила в ходе заседания парламентской комиссии по образованию, что, если комиссия утвердит решение министров запретить руководству школ и детских садов впускать после Суккота в учебные заведения детей, не предоставивших отрицательный результат антиген-теста, профсоюз подаст иск в БАГАЦ.

"Директора школ и воспитательницы детских садов - не полицейские инспекторы и не селекторы. Они педагоги, которые строят отношения с детьми на доверии. Их задача - воплощать в жизнь закон об обязательном образовании. Если, не дай бог, решение будет утверждено, мы подадим в БАГАЦ", - заявила глава профсоюза.


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Кабинет по коронавирусу: после Суккота не впускать детей в школы и сады без отрицательного антиген-теста
 

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