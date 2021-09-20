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NEWSru.co.il :: В Израиле20 сентября 2021 г., 23:31

Стрельба на свадьбе в Тайбе: есть убитый и раненые

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Стрельба на свадьбе в Тайбе: есть убитый и раненые

В Тайбе неизвестный открыл огонь из автоматического оружия по людям, присутствовавшим на свадьбе. В результате этого инцидента один человек был убит и еще трое ранены.

Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что двух мужчин с тяжелыми огнестрельными ранениями друзья доставили в пункт неотложной медицинской помощи в поселке, откуда на реанимационных автомобилях они были переправлены в больницу "Меир". Один из раненых, мужчина приблизительно 25 лет, находился в критическом состоянии, и спасти его не удалось. Второй мужчина получил тяжелое ранение.

Еще двое раненых самостоятельно добрались до пункта неотложной помощи, откуда они были направлены в больницу.


Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования. По предварительным данным, речь идет о преступлении на криминальной почве.

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