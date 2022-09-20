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    В Израиле

    В Израиле обнаружены древнейшие в истории следы использования наркотиков

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    В Израиле обнаружены древнейшие в истории следы использования наркотиков
    Управление древностей Израиля/אסף פרץ     В Израиле обнаружены древнейшие в истории следы использования наркотиков
    Управление древностей Израиля/אסף פרץ     В Израиле обнаружены древнейшие в истории следы использования наркотиков
    Управление древностей Израиля/קלרה עמית     ВСЕ ФОТО

    Исследование, проведенное Управлением древностей, Тель-Авивским университетом и Институтом Вейцмана, выявило древнейший в человеческой истории пример использования галлюциногенных наркотиков, в том числе опиума. Следы наркотического вещества были найдены в керамической посуде, обнаруженной на раскопках в Тель-Йехуде.

    В ходе раскопок, которые проводились в 2017 году под управлением Эриолы Йекуэль перед строительством нового жилого района, были найдены ханаанские захоронения периода поздней бронзы. Обнаруженная в них керамика датируется XIV веком до н.э. Ученые полагают, что опиум использовался в культовых целях.

    Находка подтверждает гипотезу, что опиум играл важную роль в торговом обороте Западной Азии. Гипотеза зародилась еще в XIX веке, когда археологам начали попадаться сосуды, напоминающие закрытую коробочку мака. Было сделано предположение, что это культовая утварь для хранения опиума.

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    Новейшая технология позволила выявить следы наркотика в восьми сосудах. Часть керамики – местного производства, часть кипрской работы. Инициаторами исследования выступили Эриола Йекуэль, доктор Рон Беэри из Управления древностей и доктор Ванесса Линарес из Тель-Авивского университета.

    "В Тель-Йехуде найдены сотни могил, датируемых XVIII-XIII веками до н.э. В захоронение клали керамические сосуды с едой, необходимой умершему в загробном мире. Приносились жертвы, а поминальной трапеза устраивалась прямо на могиле – считалось, что в ней участвует и усопший", – говорит Беэри.

    Ученый отмечает, что вызывание духа умершего было магической церемонией, в которой могли участвовать и жрецы. Опиум мог помочь участникам войти в состояние экстаза или же помогал духу умершего достичь загробного мира и встретиться с предками. К сожалению, письменных источников, рассказывающих о роли наркотика в погребении, не найдено.

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    Доктор Линарес подчеркивает: в период поздней бронзы опиум был единственным наркотиком, использовавшимся в Леванте. Она напоминает, что в 2020 году в ходе раскопок в Тель-Араде на храмовом алтаре были обнаружены следы марихуаны.. Однако эта находка датировалась уже железным веком.

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