Убийство женщины в Холоне. К расследованию подключился ШАБАК

По данным новостной службы медиакорпорации "Кан", полиции удалось найти записи с камер наблюдения, на которых запечатлено нападение на женщину в Холоне. К расследованию убийства подключились следователи Службы общей безопасности (ШАБАК).

ШАБАК подключается к расследованию убийств, произошедших на территории Израиля, как правило в случаях, когда может идти речь о теракте.

Несколькими часами ранее на улице а-Хашмонаим в Холоне было обнаружено тело 85-летней женщины. Парамедики, констатировавшие ее смерть, передали, что женщина была сильно избита, на ее теле были кровоточащие раны.

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Нападение на женщину произошло недалеко от стройки. В полиции заявляли, что рассматриваются все возможные версии, включая, нападение с целью ограбления, а также убийство на почве национальной ненависти.