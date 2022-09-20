Шакед: "Я прошу моих сторонников простить меня"

Вечером 20 сентября в Гиват-Шмуэле состоялась презентация предвыборной кампании партии "Байт Иегуди". На ней присутствовали несколько десятков человек. Изначально мероприятие должно было состояться в синагоге, но в последний момент было перенесено в аудиторию "Замир".

Шакед упомянула сомнения, которыми сопровождалось решение присоединиться к правительству Беннета-Лапида. "Я знаю, что многие из вас были глубоко задеты моим решением. Это решением разбило сердца миллионы сердец людей, которые шли со мной, с нами, десять лет. Сегодня я прошу прощения у моих соратников, у тех, чье доверие пошатнулось, чье сердце было разбито", – сказала Шакед.

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Шакед попросила избирателей оценивать ее деятельность по итогам, а не только по тому, к какому правительству она присоединилась. "Палестинский вопрос сошел с повестки дня, идеологическое клонирование в судебной системе ушло в прошлое, и правая идеология в политике заняла свое место", – сказала Шакед.

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"Даже мои самые острые оппоненты не найдут в моих действиях отхода от правой идеологии или отказа от моих принципов", – добавила глава МВД.

Айелет Шакед в этом выступлении не упомянула о возможности выхода из предвыборной гонки и ни разу не упомянула Биньямина Нетаниягу.