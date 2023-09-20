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    В Израиле

    Возобновился огненный террор из Газы: высока вероятность лесных и полевых пожаров в ближайшие дни

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    Возобновился огненный террор из Газы: высока вероятность лесных и полевых пожаров в ближайшие дни
    Hassan Jedi/Flash90

    В последние дни возобновили свои действия группы боевиков, запускающие зажигательные устройства на воздушных шарах из сектора Газы. Эти группы действуют во время беспорядков на границе.

    Отметим, что в ближайшие три дня (в четверг-субботу) в Израиле температура повысится, будет жарко и сухо. При таких погодных условиях высока вероятность быстрого распространения лесных и полевых пожаров в случае поджогов.

    Силы пожарных команд и добровольцев около границы с Газой приведены в состояние повышенной готовности.

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    Напомним, что "огненный террор", начавшийся весной 2018 года и ставший кошмаром для приграничных с Газой районов, был прерван осенью 2021 года. Милиция террористической организации ХАМАС, контролирующей сектор Газы, с тех пор пресекала попытки возобновить запуски "огненных змеев" и "огненных шаров".

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