Возобновился огненный террор из Газы: высока вероятность лесных и полевых пожаров в ближайшие дни

В последние дни возобновили свои действия группы боевиков, запускающие зажигательные устройства на воздушных шарах из сектора Газы. Эти группы действуют во время беспорядков на границе.

Отметим, что в ближайшие три дня (в четверг-субботу) в Израиле температура повысится, будет жарко и сухо. При таких погодных условиях высока вероятность быстрого распространения лесных и полевых пожаров в случае поджогов.

Силы пожарных команд и добровольцев около границы с Газой приведены в состояние повышенной готовности.

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Напомним, что "огненный террор", начавшийся весной 2018 года и ставший кошмаром для приграничных с Газой районов, был прерван осенью 2021 года. Милиция террористической организации ХАМАС, контролирующей сектор Газы, с тех пор пресекала попытки возобновить запуски "огненных змеев" и "огненных шаров".