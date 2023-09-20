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    В Израиле

    Названо имя девушки, погибшей сегодня на железнодорожной станции

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    19-летняя Ям Масика, военнослужащая Армии обороны Израиля
    Фото из соцсетей

    Разрешена к публикации информация о том, что сегодня на железнодорожной станции в Нетании погибла 19-летняя Ям Месика, военнослужащая Армии обороны Израиля.

    Она потеряла сознание на платформе и попала под поезд.

    Известно, что Ям проходила службу в военно-воздушных силах ЦАХАЛа.

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    Около Нетании поезд насмерть сбил молодую женщину
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