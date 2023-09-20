Названо имя девушки, погибшей сегодня на железнодорожной станции
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Разрешена к публикации информация о том, что сегодня на железнодорожной станции в Нетании погибла 19-летняя Ям Месика, военнослужащая Армии обороны Израиля.
Она потеряла сознание на платформе и попала под поезд.
Известно, что Ям проходила службу в военно-воздушных силах ЦАХАЛа.
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// https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 20 Сентября 2023
Около Нетании поезд насмерть сбил молодую женщину
Около Нетании поезд насмерть сбил молодую женщину
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