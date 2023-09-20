Названо имя девушки, погибшей сегодня на железнодорожной станции

Разрешена к публикации информация о том, что сегодня на железнодорожной станции в Нетании погибла 19-летняя Ям Месика, военнослужащая Армии обороны Израиля.

Она потеряла сознание на платформе и попала под поезд.

Известно, что Ям проходила службу в военно-воздушных силах ЦАХАЛа.