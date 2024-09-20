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Израиль

Sky News на арабском языке: целью атаки в районе Дахии был куратор операций "Хизбаллы"

время публикации: 20 сентября 2024 г., 16:38 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 16:57
иллюстрация
AP Photo/Mohammed Zaatari

Телеканал "Аль-Манар" сообщает об одном погибшем и 14 раненых в результате атаки.

Телеканал Sky News на арабском языке сообщил, что целью атаки в районе Дахии в Бейруте был Ибрагим Акил, куратор операций террористической организации "Хизбалла"

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанесточечный удар по цели в Бейруте.

На данный момент в инструкциях Управления тылом никаких изменений нет.

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 сентября 2024

Пресс-служба Армии обороны Израиля: ЦАХАЛ нанес точечный удар по цели в Бейруте