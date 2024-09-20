Sky News на арабском языке: целью атаки в районе Дахии был куратор операций "Хизбаллы"

Телеканал "Аль-Манар" сообщает об одном погибшем и 14 раненых в результате атаки.

Телеканал Sky News на арабском языке сообщил, что целью атаки в районе Дахии в Бейруте был Ибрагим Акил, куратор операций террористической организации "Хизбалла"

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ЦАХАЛ нанесточечный удар по цели в Бейруте.

На данный момент в инструкциях Управления тылом никаких изменений нет.