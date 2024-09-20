"Аль-Араби Аль-Джадид": ущерб, причиненный ударом ЦАХАЛа по Дахии, значителен.

Источник в ливанских службах безопасности сообщил катарской газете "Аль-Араби Аль-Джадид", что неизвестно, кто был целью атаки на район Дахии в Бейруте, но ущерб, причиненный этим ударом, значителен.

Два источника в безопасности сообщили агентству Reuters, что целью израильской атаки в районе Дахии в Бейруте был высокопоставленный член "Хизбаллы".

По данным Ливанского национального агентства новостей, в результате нападения погибли пятеро несовершеннолетних.