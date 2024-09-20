ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 20 сентября на дороге 5066 возле Имануэля, в Самарии, столкнулись четыре автомобиля. Пострадали шесть человек – граждане Израиля и жители Палестинской автономии.

Трое пострадавших доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Один из них, мужчина примерно 25 лет (житель ПА), в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что пострадавшего жителя ПА доставили в автономию.

Еще трое пострадавших были эвакуированы с места происшествия бригадами "Красного Полумесяца".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.