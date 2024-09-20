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Израиль

ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии

время публикации: 20 сентября 2024 г., 09:25 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 10:24
ДТП в Самарии, один из пострадавших в тяжелом состоянии
Пресс-служба МАДА

Утром 20 сентября на дороге 5066 возле Имануэля, в Самарии, столкнулись четыре автомобиля. Пострадали шесть человек – граждане Израиля и жители Палестинской автономии.

Трое пострадавших доставлены в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Один из них, мужчина примерно 25 лет (житель ПА), в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что пострадавшего жителя ПА доставили в автономию.

Еще трое пострадавших были эвакуированы с места происшествия бригадами "Красного Полумесяца".

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.

Израиль
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