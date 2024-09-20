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Израиль

Внимание, розыск: пропал 11-летний Овадья Михаэли из Холона

время публикации: 20 сентября 2024 г., 23:05 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 23:05
Внимание, розыск: пропал 11-летний Овадья Михаэли из Холона
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 11-летнего Овадьи Михаэли из Холона. В последний раз его видели 20 сентября, когда он выходил из дома около 07:00. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: полный, бреет волосы, карие глаза. Одет во все черное, в черной кипе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.

Израиль
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