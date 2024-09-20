Внимание, розыск: пропал 11-летний Овадья Михаэли из Холона

Полиция просит помощи в розыске 11-летнего Овадьи Михаэли из Холона. В последний раз его видели 20 сентября, когда он выходил из дома около 07:00. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: полный, бреет волосы, карие глаза. Одет во все черное, в черной кипе.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефону 100.