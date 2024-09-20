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Израиль

Управление тылом просит жителей Цфата не отходить далеко от бомбоубежищ

время публикации: 20 сентября 2024 г., 13:18 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 13:23
Управление тылом просит жителей Цфата не отходить далеко от бомбоубежищ
Управление тылом

Десятки ракет были выпущены из Ливана по северу Израиля: тревога звучала на территории населенных пунктов Маром-Галиль, Мерон, Долеф, Цфат, в районе Кинерета и в других населенных пунктах Галилеи.

Ранее Управление тылом объявило, что жителям Цфата и окрестностей следует не отходить от защищенных пространств, куда можно быстро добраться во время тревоги: укрепленных комнат "мамадов", бомбоубежищ на этаже ("мамаков"), общих бомбоубежищ, внутренних лестничных клеток или внутренних комнат.

Крайне не рекомендуется находиться на улице и перемещаться между зданиями без необходимости. Во время срабатывания тревоги необходимо немедленно войти в защищенное пространство и оставаться там в течение 10 минут.

Израиль
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