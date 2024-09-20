Полиции дали доступ к данным владельцев автомобилей, попавших в поле зрения дорожных камер

Комиссия Кнессета по национальной безопасности утвердила пакет постановлений, предоставляющих полиции Израиля право доступа к данным владельцев автомобилей, попавших в поле зрения дорожных камер "Эйн а-Нец". Речь идет как о стационарных, так и о мобильных камерах.

Согласно новым постановлениям, полиция сможет с помощью камер получать по номеру попавшего в поле зрения камеры автомобиля такие данные, как наличие у его владельца штрафов за нарушение ПДД, его уголовное прошлое, наличие судебных запретов против него.

Информация со стационарных камер будет храниться в распоряжении полиции в течение двух лет, с мобильных – в течение одного года. При этом информацию можно будет использовать для расследования уголовных преступлений, поиска пропавших и предотвращения беспорядков (в последних двух случаях информация с камер будет храниться до 1 месяца).