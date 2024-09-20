СМИ: в Бейруте убиты командир "Хизбаллы" и двое членов спецподразделения "Радуан"
время публикации: 20 сентября 2024 г., 18:19 | последнее обновление: 20 сентября 2024 г., 19:17
Reuters сообщает, что в результате удара, нанесенного израильскими ВВС по цели в Бейруте, был уничтожен один из высокопоставленных командиров "Хизбаллы" Ибрагим Акил.
Вместе с ним были убиты двое членов элитного подразделения "Хизбаллы" "Радуан", присутствовавшие на совещании с Акилом, главой оперативного отдела организации.
Ливанский минздрав сообщает, что о 18 погибших и около 60 раненых в результате атаки.