Нетаниягу: "Беннет хочет только одного: быть премьер-министром"

В среду, 21 апреля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу сделал специальное заявление. "Избиратели дали правому лагерю 65 мандатов для того, чтобы мы создали стабильное правое правительство. Я слышал выступление Нафтали Беннета. И я хочу сказать: Нафтали, ты не стараешься создать правительство. Ты стараешься сделать все, чтобы стать премьер-министром с семью мандатами. Ты хочешь быть главой левого правительства с МЕРЕЦ, с "Аводой" при поддержке Объединенного списка. Все что ты говорил - это просто неправда. Ты обещал не создавать правительство с Лапидом, не создавать коалицию с левыми. Ты подписал документ в эфире 20-го канала. Чего стоит твоя подпись?" - сказал Биньямин Нетаниягу. Он напомнил Беннету его слова о том, что премьер-министр не может быть с десятью мандатами. "С десятью мандатами нет, а с семью мандатами - да?" - задал риторический вопрос Нетаниягу.

Премьер-министр заявил, что в ходе переговоров Беннет все время требовал только одного - ротации. "Все что интересует Беннета - это стать премьер-министром. Он называет это правительством национального единства, но это игра в слова. Блок почти 50 мандатов в этом правительстве будут представлять левые и леворадикальные силы", - добавил премьер-министр.

Он вновь сказал, что единственный способ выйти из тупика - это прямые выборы премьер-министра. "Я призываю Беннета прекратить игры, прекратить фокусы и согласиться на предложение, которое поддерживает большинство избирателей, в том числе большинство избирателей партии "Ямина", провести молниеносный референдум по вопросу о том, кого избиратели хотят видеть на посту премьер-министра", - добавил Нетаниягу. Он добавил, что Беннет не ведет честных переговоров, а уже заключил сделку с Яиром Лапидом.

Глава партии "Еш Атид" Яир Лапид прокомментировал выступление премьер-министра. "То что мы слышали - это просто непостижимо. Нетаниягу говорит о невыполнении обещаний, об обмане и о том, что паритетное правительство - это проблема? Нет границы его мошенничеству", - сказал Лапид.

Ранее глава партии "Ямина" Нафтали Беннета сделал специальное заявление для СМИ. "Две недели назад Биньямин Нетаниягу получил мандат на формирование правительства. В первый же момент я сказал ему: "У тебя есть голоса партии "Ямина", иди создавай правое правительство". К сожалению, он не оказывает давление на того, на кого необходимо. Он не предложил ничего Гидеону Саару. Его цель новые, пятые выборы, в той или иной форме. Он действует по принципу - "если у меня не будет правительства, то ни у кого не будет правительства", - сказал Беннет.

Он добавил, что его первым приоритетом является создание правого правительства. "Есть еще две недели, и это безусловно возможно", - сказал он. Беннет добавил, что если это не будет сделано, он попытается создать правительство, которое назвал правительством национального единства. "Это должно быть сильное, стабильное. функционирующее правительство, которое даст возможность государству выйти из кризиса", - сказал Беннет.. "Я не уверен, что это получится, но я обещаю сделать все, чтобы правительство было создано. Только в том случае, если правительство создано не будет, в самом крайнем случае, нам придется идти на пятые выборы в той или иной форме", - добавил глава "Ямина".