Политический тупик: блок противников Нетаниягу начинает переговоры о формировании коалиции
Глава блока "Яадут а-Тора" Моше Гафни договорился о встрече с лидером оппозиции Яиром Лапидом. Встреча состоится 26 апреля и станет первой за долгое время политической встречей лидера "Яадут а-Тора" и главы "Еш Атид".
Сам факт встречи вызвал немало критики в "Яадут а-Тора". Министр жилищного строительства Яаков Лицман заявил, что не стал бы встречаться с Лапидом. "Гафни – глава нашего общего списка, он имеет право встречаться с кем хочет. Я не из "Дегель а-Тора", я из "Агудат Исраэль", и никогда не войду в коалицию с Лапидом", – заявил он.
В свою очередь, Гафни заявил, что не собирается получать от кого-либо указания. "То, что я встречаюсь с Лапидом, не меняет того факта, что мы по-прежнему остаемся в правом блоке", – сказал он.
Сообщение о встрече Гафни и Лапида было опубликовано на фоне тупика, в который зашли попытки премьер-министра Биньямина Нетаниягу сформировать коалицию. В политических кругах исходят из того, что эти попытки по сути дела исчерпаны, и формирование коалиции переходит к Яиру Лапиду. В настоящий момент Лапид пытается обеспечить передачу ему мандата в случае провала попыток Нетаниягу.
Срок действия мандата Нетаниягу истекает 4 мая. Если к тому моменту у него не будет коалиции, которую он сможет представить президенту, за Нетаниягу сохранится право обратиться к главе государства с просьбой о продлении мандата еще на две недели. Ожидается, что в этой ситуации Реувен Ривлин попросит представить ему доказательства наличия перспективного направления коалиционных переговоров.
При отсутствии таких доказательств, он скорее всего отклонит просьбу Нетаниягу, а затем проведет телефонные консультации с главами фракций, чтобы принять решение о своих дальнейших шагах. Лапид стремится заручиться максимальным числом рекомендаций, чтобы получить от президента мандат на формирование коалиции.
Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что в окружении Ривлина взвешивают возможность передать мандат Кнессету. Это сделает задачу формирования коалиции крайне сложной, так как для этого потребуется рекомендация 61 парламентария. В "Еш Атид" опасаются, что депутаты от РААМ не захотят ставить свои подписи. Союз с Объединенным списком невозможен из-за возражений Беннета и Саара.
Коалиционные переговоры в блоке противников Нетаниягу еще не начались, однако уже сейчас есть противоречия между партиями, формирующими блок. Радиостанция "Кан Бет" сообщила, что "Ямина" и "Тиква Хадаша" требуют от главы МЕРЕЦ Ницана Горовица отказаться от его слов об оправданности решения Международного трибунала в Гааге начать расследование в отношении Израиля. В МЕРЕЦ в свою очередь, заявляют, что не готовы на предоставление "Ямине" большинства в правительственных комиссиях.
В политических кругах полагают, что даже если будет создано правительство Лапида-Беннета, оно будет краткосрочным и малоэффективным из-за внутренних противоречий.
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