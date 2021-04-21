Политический тупик: блок противников Нетаниягу начинает переговоры о формировании коалиции

Глава блока "Яадут а-Тора" Моше Гафни договорился о встрече с лидером оппозиции Яиром Лапидом. Встреча состоится 26 апреля и станет первой за долгое время политической встречей лидера "Яадут а-Тора" и главы "Еш Атид".

Сам факт встречи вызвал немало критики в "Яадут а-Тора". Министр жилищного строительства Яаков Лицман заявил, что не стал бы встречаться с Лапидом. "Гафни – глава нашего общего списка, он имеет право встречаться с кем хочет. Я не из "Дегель а-Тора", я из "Агудат Исраэль", и никогда не войду в коалицию с Лапидом", – заявил он.

В свою очередь, Гафни заявил, что не собирается получать от кого-либо указания. "То, что я встречаюсь с Лапидом, не меняет того факта, что мы по-прежнему остаемся в правом блоке", – сказал он.

Сообщение о встрече Гафни и Лапида было опубликовано на фоне тупика, в который зашли попытки премьер-министра Биньямина Нетаниягу сформировать коалицию. В политических кругах исходят из того, что эти попытки по сути дела исчерпаны, и формирование коалиции переходит к Яиру Лапиду. В настоящий момент Лапид пытается обеспечить передачу ему мандата в случае провала попыток Нетаниягу.

Срок действия мандата Нетаниягу истекает 4 мая. Если к тому моменту у него не будет коалиции, которую он сможет представить президенту, за Нетаниягу сохранится право обратиться к главе государства с просьбой о продлении мандата еще на две недели. Ожидается, что в этой ситуации Реувен Ривлин попросит представить ему доказательства наличия перспективного направления коалиционных переговоров.

При отсутствии таких доказательств, он скорее всего отклонит просьбу Нетаниягу, а затем проведет телефонные консультации с главами фракций, чтобы принять решение о своих дальнейших шагах. Лапид стремится заручиться максимальным числом рекомендаций, чтобы получить от президента мандат на формирование коалиции.

Газета "Исраэль а-Йом" сообщает, что в окружении Ривлина взвешивают возможность передать мандат Кнессету. Это сделает задачу формирования коалиции крайне сложной, так как для этого потребуется рекомендация 61 парламентария. В "Еш Атид" опасаются, что депутаты от РААМ не захотят ставить свои подписи. Союз с Объединенным списком невозможен из-за возражений Беннета и Саара.

В политических кругах полагают, что даже если будет создано правительство Лапида-Беннета, оно будет краткосрочным и малоэффективным из-за внутренних противоречий.