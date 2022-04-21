Иерусалим:
8 - 20°
Тель-Авив:
14 - 20°
Эйлат:
16 - 28°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле21 апреля 2022 г., 12:02

Продлен на неделю арест 15-летней арабки, совершившей теракт в Хайфе

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
На месте теракта в Хайфе, 15 апреля 2022 года

Мировой суд в Хайфе продлил до 28 апреля срок содержания под стражей 15-летней арабки, совершившей теракт в городе.

15 апреля около Ган а-Зикарон, на улице Ибн Сина в Хайфе 15-летняя арабка нанесла ножевые ранения 47-летнему еврею. Мужчина, получивший легкие ранения до средней тяжести был доставлен в больницу РАМБАМ. Нападавшая была задержана. Полиция инкриминирует ей покушение на убийство на националистической почве.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В Израиле // 15 апреля 2022
Теракт в Хайфе: 15-летняя арабка ранила еврея

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:50 Внимание, розыск: пропала Ралин Браха
12:02 Продлен на неделю арест 15-летней арабки, совершившей теракт в Хайфе
11:52 Инцидент в Кафр Каре, тяжело ранен житель Палестинской автономии
11:29 Предъявлено обвинение торговцам оружием в арабских кварталах Иерусалима
11:03 Сотрудники морской полиции спасли мужчину, упавшего в воду из каяка
10:07 Обнаружено тело похищенного жителя Тиры
09:18 Храмовая гора: полиция задерживает участников беспорядков, визиты евреев продолжаются
08:14 Морская полиция эвакуировала двух пострадавших с загоревшейся яхты в Средиземном море
08:12 ДТП в Кирьят-Моцкине: автомобиль вылетел на собачью площадку, погиб мужчина
08:09 Сотни евреев пытаются подняться на Храмовую гору, арабы бросают камни
Загрузка...