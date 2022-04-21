Продлен на неделю арест 15-летней арабки, совершившей теракт в Хайфе

Мировой суд в Хайфе продлил до 28 апреля срок содержания под стражей 15-летней арабки, совершившей теракт в городе.

15 апреля около Ган а-Зикарон, на улице Ибн Сина в Хайфе 15-летняя арабка нанесла ножевые ранения 47-летнему еврею. Мужчина, получивший легкие ранения до средней тяжести был доставлен в больницу РАМБАМ. Нападавшая была задержана. Полиция инкриминирует ей покушение на убийство на националистической почве.