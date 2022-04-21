ВВС ЦАХАЛа нанесли ответные удары по целям в секторе Газы

В ночь на четверг, 21 апреля, самолеты военно-воздушных сил ЦАХАЛа атаковали на территории сектора Газы несколько объектов террористических организаций. Удары были нанесены в ответ на ракетный обстрел израильской территории.

ЦАХАЛ заявляет, что был атакован подземный комплекс, на котором производили топливо для ракетных двигателей.

Агентство Safa, офис которого находится в Газе, передает, что израильские ВВС нанесли удары по двум "объектам сопротивления" в центральной части сектора Газы и к югу от города Газа. Сведений о пострадавших не поступало. Причинен ущерб.

Израиль возлагает на ХАМАС ответственность за любые враждебные действия с территории Газы, так как именно ХАМАС с 2007 года контролирует сектор.

Вскоре после ответных ударов ВВС ЦАХАЛа поступило сообщение, что из сектора Газы по Сдероту и району Шаар а-Негев были выпущены четыре ракеты. Сообщалось, что все четыре ракеты были перехвачены системой ПРО "Железный купол". Однако рано утром ЦАХАЛ заявил, что ночью ракетного обстрела из Газы не было, речь идет об ошибочном срабатывании системы ПРО. Пресс-служба ЦАХАЛа поясняет, что система ПРО была задействована по ошибке после того, как израильскую территорию обстреляли из стрелкового оружия.

Рано утром в четверг, 21 апреля, в 5:25, около границы сектора Газы вновь прозвучал сигнал "Цева адом", предупреждающий о возможном ракетно-минометном обстреле. ЦАХАЛ подтверждает, что была попытка ракетного обстрела, но ракета упала на территории сектора Газы.

В среду, 20 апреля, в 22:32 в Сдероте и населенных пунктах на границе с сектором Газы прозвучал сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах. Жители Сдерота слышали несколько взрывов. Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газы. Радиостанция "Кан Бет" передала, что осколки ракеты упали во дворе жилого дома, повредив строение и припаркованный автомобиль. Сообщалось о четырех жителях города, нуждавшихся в помощи для выхода из шокового состояния. 70-летний мужчина в шоковом состоянии был доставлен в больницу "Барзилай".

Статистика ракетных обстрелов Израиля с территории сектора Газы. 2001-2022 годы

(в статистике учитываются только ракетные обстрелы, но указывается общее число пострадавших в результате ракетно-минометных обстрелов; учитываются ракеты, упавшие на израильской территории)

2022-й год.

Апрель. 2 ракеты. 1 ракета сбита "Железным куполом". Погибших и раненых нет.

Январь-март. Обстрелов не было.

2021-й год. 3750 ракет. Сотни ракет сбиты системой ПРО (точная информация не публиковалась). Погибли десять человек, 115 раненых. Двое погибших в результате получения травм по дороге в бомбоубежище.

2020-й год. 168 ракет. Около 80 ракет сбиты системой ПРО. Погибших нет, 7 раненых.

2019-й год. Около 1300 ракет. Примерно 480 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, более 70 раненых.

2018-й год. 941 ракета. 200 ракет сбиты системой ПРО. Один погибший, более 60 раненых.

2017-й год. 30 ракет. 7 ракет сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2015-й год. 31 ракета. 2 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2014-й год. 3686 ракет. 807 ракет сбиты системой ПРО. 14 погибших, 169 раненых.

2013-й год. 48 ракет. 3 ракеты сбиты системой ПРО. Погибших и раненых нет.

2012-й год. 2078 ракет. 520 ракет сбиты системой ПРО. 6 погибших, 107 раненых.

2011-й год. 390 ракет. 34 ракеты были сбиты системой ПРО. 3 погибших, 38 раненых.

2010-й год. Около 100 ракет – 1 погибший, 2 раненых.

2009-й год. Около 570 ракет – 42 раненых.

2008-й год. Около 1490 ракет – 7 погибших, 162 раненых.

2007-й год. Около 760 ракеты – 2 погибших, 125 раненых.

2006-й год. Около 1020 ракет – 2 погибших, 36 раненых.

2005-й год. Около 270 ракет – 6 погибших, 26 раненых.

2004-й год. Около 260 ракет – 5 погибших, 46 раненых.

2003-й год. Около 100 ракет – пострадавших нет.

2001-й год. 5 ракет – пострадавших нет.