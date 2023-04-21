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    В Израиле

    В Тайбэ обстреляли дом мэра, убит его личный охранник

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    В Тайбэ застрелен молодой мужчина
    Пресс-служба полиции Израиля

    В ночь на 21 апреля в больницу "Меир" в Кфар Сабе был доставлен мужчина примерно 25 лет, получивший тяжелые огнестрельные ранения. Медики были вынуждены констатировать его смерть.

    Пресс-служба полиции передает, что мужчина был смертельно ранен в результате нападения в Тайбэ.

    Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.

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    По данным полиции, был обстрелян дом мэра, убит охранник.

    Мэр Тайбэ Шуаа Масаруа Мансур – юрист по образованию, многие годы работавший адвокатом, является одним из лидеров исламистской партии РААМ и ближайшим сподвижником Мансура Аббаса (главы РААМ).

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    // https://www.newsru.co.il/ // В Израиле // 21 Апреля 2023
    В Шуафате убит молодой мужчина
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