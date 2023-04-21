В Тайбэ обстреляли дом мэра, убит его личный охранник
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В ночь на 21 апреля в больницу "Меир" в Кфар Сабе был доставлен мужчина примерно 25 лет, получивший тяжелые огнестрельные ранения. Медики были вынуждены констатировать его смерть.
Пресс-служба полиции передает, что мужчина был смертельно ранен в результате нападения в Тайбэ.
Проводится расследование. О задержании подозреваемых не сообщалось.
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По данным полиции, был обстрелян дом мэра, убит охранник.
Мэр Тайбэ Шуаа Масаруа Мансур – юрист по образованию, многие годы работавший адвокатом, является одним из лидеров исламистской партии РААМ и ближайшим сподвижником Мансура Аббаса (главы РААМ).
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