Вновь обстрелян поселок Мейрав, ХАМАС заявил о своей ответственности

Утром 21 апреля со стороны арабской деревни Джалбун (к востоку от Дженина, Палестинская автономия) вновь был обстрелян израильский поселок Мейрав.

Причинен ущерб. Пострадавших нет.

"Батальон Дженина" группировки "Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) взял на себя ответственность за этот обстрел.

Израильские военные вошли в Джалбун. Ведется розыск стрелявших. В ходе операции на пути следования военнослужащих сработало взрывное устройство, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.