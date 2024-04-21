Вновь обстрелян поселок Мейрав, ХАМАС заявил о своей ответственности
время публикации: 21 апреля 2024 г., 12:00 | последнее обновление: 21 апреля 2024 г., 12:12
Утром 21 апреля со стороны арабской деревни Джалбун (к востоку от Дженина, Палестинская автономия) вновь был обстрелян израильский поселок Мейрав.
Причинен ущерб. Пострадавших нет.
"Батальон Дженина" группировки "Бригады Иззаддина аль-Касама" (военное крыло ХАМАСа) взял на себя ответственность за этот обстрел.
Израильские военные вошли в Джалбун. Ведется розыск стрелявших. В ходе операции на пути следования военнослужащих сработало взрывное устройство, никто не пострадал, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
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