Метула и окрестности подверглись ракетному обстрелу из Ливана

Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в 23:07 в Метуле, Кфар Гилади.

Региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что был зафиксирован запуск нескольких ракет с территории Ливана, они упали на незастроенной местности.

Террористическая группировка "Хизбалла" распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за этот обстрел.