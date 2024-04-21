Метула и окрестности подверглись ракетному обстрелу из Ливана
время публикации: 21 апреля 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 00:05
Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в 23:07 в Метуле, Кфар Гилади.
Региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что был зафиксирован запуск нескольких ракет с территории Ливана, они упали на незастроенной местности.
Террористическая группировка "Хизбалла" распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за этот обстрел.
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