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Израиль

Метула и окрестности подверглись ракетному обстрелу из Ливана

время публикации: 21 апреля 2024 г., 23:09 | последнее обновление: 22 апреля 2024 г., 00:05
Сигнал тревоги в Метуле и окрестностях
Chaim Goldberg /Flash90

Сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных обстрелах прозвучал в 23:07 в Метуле, Кфар Гилади.

Региональный совет Верхней Галилеи сообщил, что был зафиксирован запуск нескольких ракет с территории Ливана, они упали на незастроенной местности.

Террористическая группировка "Хизбалла" распространила заявление, в котором взяла на себя ответственность за этот обстрел.

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