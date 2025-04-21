Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в понедельник, 21 апреля, температура немного понизится и будет соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 12-25 градусов, в Тель-Авиве – 13-22, в Хайфе – 14-20, в Эйлате – 21-33, в Беэр-Шеве – 11-29, в Мицпе-Рамоне – 16-30, на побережье Мертвого моря – 20-30, в Ашкелоне и Ашдоде – 12-22, в Ариэле – 11-25, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 18-23, на Голанских высотах – 12-26.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 20-21 градусов, высота волн – 30-70 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 15 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – северо-западный (до 15 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 10 км/ч).

Во вторник ожидается резкое повышение температуры, будет очень жарко. В среду будет очень жарко. В четверг жара спадет.