Задержан "черный археолог", у которого конфискованы старинные монеты и артефакты, а также оружие

Около 200 старинных монет, наконечники стрел, керамических изделий и светильников были изъяты в ходе совместной операции полиции Димоны и Управления древностей Израиля в доме жителя Димоны, подозреваемого в незаконной торговле предметами старины.

Находки датируются периодом от железного века (IX в. до н.э.) до мусульманского периода (VII в. н.э.), сообщает Управление древностей.

Судя по всему, речь идет об очередном "черном археологе". При обыске в его доме нашли два металлоискателя.

Кроме того, полиция обнаружила в доме четыре страйкбольных ствола, а также две боевые винтовки и боеприпасы. Были конфискованы около 150 тысяч шекелей наличными.