x
21 апреля 2025
|
последняя новость: 17:50
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
21 апреля 2025
|
21 апреля 2025
|
последняя новость: 17:50
21 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Задержан "черный археолог", у которого конфискованы старинные монеты и артефакты, а также оружие

время публикации: 21 апреля 2025 г., 17:02 | последнее обновление: 21 апреля 2025 г., 18:11
Задержан "черный археолог", у которого конфискованы старинные монеты и артефакты, а также оружие
Фото: Юлий Шварц, Управление древностей Израиля
Задержан "черный археолог", у которого конфискованы старинные монеты и артефакты, а также оружие
Фото: Юлий Шварц, Управление древностей Израиля
Задержан "черный археолог", у которого конфискованы старинные монеты и артефакты, а также оружие
Фото: Юлий Шварц, Управление древностей Израиля
Все фото
Все фото

Около 200 старинных монет, наконечники стрел, керамических изделий и светильников были изъяты в ходе совместной операции полиции Димоны и Управления древностей Израиля в доме жителя Димоны, подозреваемого в незаконной торговле предметами старины.

Находки датируются периодом от железного века (IX в. до н.э.) до мусульманского периода (VII в. н.э.), сообщает Управление древностей.

Судя по всему, речь идет об очередном "черном археологе". При обыске в его доме нашли два металлоискателя.

Кроме того, полиция обнаружила в доме четыре страйкбольных ствола, а также две боевые винтовки и боеприпасы. Были конфискованы около 150 тысяч шекелей наличными.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook