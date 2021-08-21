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NEWSru.co.il :: В Израиле21 августа 2021 г., 21:20

На границе с Газой ранен боец МАГАВа и находится в критическом состоянии

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Вечером 21 августа израильские СМИ сообщили, что в ходе столкновений на границе с Газой тяжело ранен боец пограничной полиции МАГАВ.

Согласно опубликованной информации, боец спецподразделения был ранен выстрелом снайпера. Пострадавший доставлен в больницу "Сорока", и его состояние критическое. Сообщение передано семье пограничника.

21 августа, во второй половине дня, на границе с сектором Газы, недалеко от КПП "Карни", палестинские группировки организовали "акцию", посвященную 52-й годовщине пожара в мечети Аль-Акса. Акция быстро превратилась в традицонные беспорядки.


Это – первый подобный инцидент за последнее время. Напомним, еженедельные "марши возвращения", проходившие на границе Газы по инициативе ХАМАСа, были прекращены в марте этого года из-за эпидемии коронавируса.

Участники беспорядков бросали камни в сторону израильских военнослужащих и бутылки с зажигательной смесью – в сторону разделительных сооружений. Несколько арабов перебрались на израильскую территорию и попытались укрепить возле разделительного забора палестинский флаг.

Военнослужащие ЦАХАЛа были вынуждены прибегнуть к мерам по разгону демонстраций; зачинщики беспорядков были обстреляны.

По данным палестинских источников, в результате беспорядков пострадали 24 человека, двое из которых получили тяжелые ранения. Один из них позднее умер.

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