Правительство рассматривает возможность сдвинуть начало учебного года для младших классов на 1 октября

Правительство Израиля рассматривает возможность переноса начала учебного года для детских садов и 1-6 классов с 1 сентября на 1 октября, то есть после завершения осенних праздников, сообщает служба новостей N12.

В этом году еврейский новый год, Судный день, Суккот и Симхат Тора выпадают на период с 6 по 30 сентября, в результате в сентябре будет только 11 учебных дней. При этом традиционно еврейские праздники проводят с расширенной семьей. Поэтому возвращение детей, которые еще не могут быть привиты, в детские сады и школы на несколько дней, а затем их активное общение с расширенной семьей, включающей бабушек и дедушек, приведет к ускорению распространения вируса.

В качестве компромиссного варианта рассматривается возобновление учебы в детских садах и младших классах 9 сентября, после праздника Рош а-Шана. В таком случае, у детей будет 7 учебных дней.

Окончательное решение должно быть принято в воскресенье, 22 августа.

На учеников средней и старшей школы это не распространяется, поскольку они могут быть вакцинированы. Учеба в них возобновится 1 сентября.