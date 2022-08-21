Авария на стройке в Тират-Кармеле, есть погибшие
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На строительном объекте на улице Пальмах в Тират-Кармеле на вагончик с рабочими упал с высоты контейнер. По предварительным данным, контейнер служил на стройке лифтом и сорвался с подъемника.
Пресс-служба полиции сообщает, что двое рабочих в возрасте примерно 30 лет погибли на месте происшествия. Еще трое получили травмы средней тяжести, один травмирован легко.
Сотрудники МАДА оказывают пострадавшим первую помощь и эвакуируют их в больницу РАМБАМ.
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Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.
Информация уточняется.
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