Авария на стройке в Тират-Кармеле, есть погибшие

На строительном объекте на улице Пальмах в Тират-Кармеле на вагончик с рабочими упал с высоты контейнер. По предварительным данным, контейнер служил на стройке лифтом и сорвался с подъемника.

Пресс-служба полиции сообщает, что двое рабочих в возрасте примерно 30 лет погибли на месте происшествия. Еще трое получили травмы средней тяжести, один травмирован легко.

Сотрудники МАДА оказывают пострадавшим первую помощь и эвакуируют их в больницу РАМБАМ.

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Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Информация уточняется.