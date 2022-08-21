adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
19 - 31°
Тель-Авив:
22 - 31°
Эйлат:
28 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
$ 3.256 ₪ 3.285 ₪
Иерусалим:
19 - 31°
Тель-Авив:
22 - 31°
Эйлат:
28 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    В Израиле

    Авария на стройке в Тират-Кармеле, есть погибшие

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Авария на стройке в Тират-Кармеле, есть погибшие
    Пресс-служба МАДА     Авария на стройке в Тират-Кармеле, есть погибшие
    Пресс-служба полиции Израиля     Авария на стройке в Тират-Кармеле, есть погибшие
    Roni Ofer/Flash90     ВСЕ ФОТО

    На строительном объекте на улице Пальмах в Тират-Кармеле на вагончик с рабочими упал с высоты контейнер. По предварительным данным, контейнер служил на стройке лифтом и сорвался с подъемника.

    Пресс-служба полиции сообщает, что двое рабочих в возрасте примерно 30 лет погибли на месте происшествия. Еще трое получили травмы средней тяжести, один травмирован легко.

    Сотрудники МАДА оказывают пострадавшим первую помощь и эвакуируют их в больницу РАМБАМ.

    adv_11 m_ar_1

    Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

    Информация уточняется.

    adv_12 m_end_ar_wwh
    Ссылки по теме
    adv_13 ar_middle_wwh
    adv_14 ar_middle_yandex
    adv_15 ar_middle_mobile_yandex
    adv_16 ar_right_wwh
    adv_17 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    12:19 Киев отрицает причастность к гибели дочери Дугина
    10:05 Спад седьмой волны коронавируса в Израиле: заражены менее 15 тысяч человек, 200 в тяжелом состоянии
    09:40 Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 179-й день войны
    09:14 Генпрокуратура Украины: в результате военной агрессии РФ погибли 373 ребенка
    08:56 Минфин и учителя возобновят переговоры в надежде предотвратить забастовку 1 сентября
    08:48 Операция "Волнорез" продолжается: задержаны семеро подозреваемых в терроре
    07:57 СК РФ подтвердил: в результате подрыва автомобиля убита политолог Дарья Дугина, дочь философа Александра Дугина
    07:00 Коронавирус в мире 21 августа 2022 года: почти 601 млн заразились, около 6,5 млн умерли. Статистика по странам
    adv_18 ar_right_2
    adv_19 ar_right_3
    adv_20 ar_right_4
    adv_21 ar_right_5