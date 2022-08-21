Проблемы израильской системы просвещения. Опрос NEWSru.co.il
На следующей неделе должен начаться учебный год. Но остается неясным, начнется ли он с забастовки или 1 сентября дети смогут пойти в школы и детсады. Переговоры между представителями минфина и профсоюза учителей продолжаются.
На этом фоне редакция NEWSru.co.il проводит опрос, посвященный проблемам израильской системы просвещения.
Проблемы израильской системы просвещения. Выскажите ваше мнение
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До сих пор переговоры не приносили результатов даже после личного вмешательства главы правительства Яира Лапида, который на прошлой неделе встречался с главой минфина Авигдором Либерманом и министром просвещения Ифат Шашей-Битон. Уже после этой встречи Шаша-Битон обвинила министра финансов в том, что он не пытается достигнуть прогресса на переговорах, так как заявил, что вариант нового соглашения, который был представлен учителям через СМИ и который педагоги называют неприемлемым, является окончательным.
Председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид в конце прошлой недели заявила, что если прогресс на переговорах достигнут не будет, 1 сентября учебный год в детских садах и младших классах не начнется.
Министр финансов Авигдор Либерман, в свою очередь, заявлял, что профсоюз учителей и министерство просвещения держат родителей и детей в заложниках.
Напомним, министр просвещения сообщала, что учителя готовы идти навстречу минфину в попытке решить проблему несовпадения школьных каникул с рабочими днями родителей. В частности, профсоюз учителей готов отказаться от выходных на "исру хаг" (выходные дни в конце каждого из трех длинных еврейских праздников – Суккот, Ханука, Песах) и перенести эти выходные на дни между Йом Кипуром и Суккотом.
Однако остаются несколько тем, в которых учителя не готовы идти на компромисс. Основных проблем две – зарплата опытных учителей и индивидуальные договоры.
Минфин настаивает на том, чтобы школы могли заключать с учителями договоры индивидуально. Таким образом, как считают в министерстве финансов, можно будет повысить уровень преподавания в результате появления конкуренции. В профсоюзе учителей считают же, что это ухудшит условия их работы и приведет к более нездоровой атмосфере в школах.
Опытные учителя заявляют, что министерство финансов полностью игнорирует их требования о повышении зарплаты и предлагает им компромиссы, на которые они пойти не могут.
Разница в позициях начинающих преподавателей и минфина менее существенна. Начинающие учителя требуют начальную зарплату в размере 10,5 тысяч шекелей. Минфин предлагает им девять тысяч. При этом министр просвещения утверждает, что учителя готовы согласиться на эти условия.
Проблемы израильской системы просвещения. Выскажите ваше мнение