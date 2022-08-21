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    В Израиле

    Проблемы израильской системы просвещения. Опрос NEWSru.co.il

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    Проблемы израильской системы просвещения. Опрос NEWSru.co.il
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    На следующей неделе должен начаться учебный год. Но остается неясным, начнется ли он с забастовки или 1 сентября дети смогут пойти в школы и детсады. Переговоры между представителями минфина и профсоюза учителей продолжаются.

    На этом фоне редакция NEWSru.co.il проводит опрос, посвященный проблемам израильской системы просвещения.

    Проблемы израильской системы просвещения. Выскажите ваше мнение
    (вам предстоит ответить на 17 вопросов)

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    До сих пор переговоры не приносили результатов даже после личного вмешательства главы правительства Яира Лапида, который на прошлой неделе встречался с главой минфина Авигдором Либерманом и министром просвещения Ифат Шашей-Битон. Уже после этой встречи Шаша-Битон обвинила министра финансов в том, что он не пытается достигнуть прогресса на переговорах, так как заявил, что вариант нового соглашения, который был представлен учителям через СМИ и который педагоги называют неприемлемым, является окончательным.

    Председатель профсоюза учителей Яффа Бен-Давид в конце прошлой недели заявила, что если прогресс на переговорах достигнут не будет, 1 сентября учебный год в детских садах и младших классах не начнется.

    Министр финансов Авигдор Либерман, в свою очередь, заявлял, что профсоюз учителей и министерство просвещения держат родителей и детей в заложниках.

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    Напомним, министр просвещения сообщала, что учителя готовы идти навстречу минфину в попытке решить проблему несовпадения школьных каникул с рабочими днями родителей. В частности, профсоюз учителей готов отказаться от выходных на "исру хаг" (выходные дни в конце каждого из трех длинных еврейских праздников – Суккот, Ханука, Песах) и перенести эти выходные на дни между Йом Кипуром и Суккотом.

    Однако остаются несколько тем, в которых учителя не готовы идти на компромисс. Основных проблем две – зарплата опытных учителей и индивидуальные договоры.

    Минфин настаивает на том, чтобы школы могли заключать с учителями договоры индивидуально. Таким образом, как считают в министерстве финансов, можно будет повысить уровень преподавания в результате появления конкуренции. В профсоюзе учителей считают же, что это ухудшит условия их работы и приведет к более нездоровой атмосфере в школах.

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    Опытные учителя заявляют, что министерство финансов полностью игнорирует их требования о повышении зарплаты и предлагает им компромиссы, на которые они пойти не могут.

    Разница в позициях начинающих преподавателей и минфина менее существенна. Начинающие учителя требуют начальную зарплату в размере 10,5 тысяч шекелей. Минфин предлагает им девять тысяч. При этом министр просвещения утверждает, что учителя готовы согласиться на эти условия.

    Проблемы израильской системы просвещения. Выскажите ваше мнение

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