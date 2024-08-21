Известный гинеколог Менахем Алкалай обвиняется в сексуализированном насилии

Государственная прокуратура подала в окружной суд Тель-Авива обвинительное заключение против авторитетного врача, специалиста в области урогинекологии Менахема Алкалая за совершение множество случаев сексуализированного насилия и содомии в отношении пациенток.

По данным обвинительного заключения, преступления, о которых сообщили заявительницы, совершались в период с 2013 по 2021 годы, когда обвиняемый занимал должности директора отделения урогинекологии в гинекологическом и родовспомогательном отделении больницы "Шиба" в Тель а-Шомере, а также директора отделения уро гинекологии в больнице "Пория" в Тверии. Кроме того, в указанный период он вел частную практику в своих клиниках в Модиине и Рамат-Гане.

В обвинительном заключении указано, что Менахем Алкалай злоупотреблял своим положением одного из ведущих специалистов в области акушерства и гинекологии, а также в области урогинекологии – узкой специализацией, занимающейся диагностикой и лечением заболеваний мочевыводящих путей. Он использовал доверие пациенток и их веру в его квалифицированность, а также их физическое состояние во время осмотра, для удовлетворения собственных сексуальных потребностей.

В частности, во время гинекологического осмотра или лечения он вставлял пальцы во влагалище пациентки, одновременно с этим массировал ее клитор, уверяя, что массаж клитора является частью медицинского обследования. Он производил также другие манипуляции, которые не требовались для осмотра или лечения пациенток, и единственной целью этих действий было удовлетворение желаний обвиняемого.

В прокуратуре подчеркивают, что публикация информации, которая может привести к идентификации жертв обвиняемого, запрещена. По сообщениям СМИ, речь идет о десятках жалоб, которые пострадавшие подавали против Менахема Алкалая в течение многих лет, однако в обвинительном заключении упоминаются девять случаев сексуализированного насилия.

Прокуратура обратилась в суд с ходатайством о наложении ограничительных условий в отношении обвиняемого и о запрете его медицинской практики.