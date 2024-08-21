Тревога на Голанских высотах и в Верхней Галилее, в результате атаки в Кацрине ранен израильтянин

В 8:21-8:22 в Кацрине и других населенных пунктах Голанских высот была слышна тревога "Цева адом". Зафиксирован ракетный обстрел. Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" (МАДА) сообщает о падении ракет.

МАДА передает: легкие осколочные ранения получил мужчина примерно 30 лет. Сведения о пострадавших уточняются.

Причинен значительный ущерб.

По данным ЦАХАЛа, с территории Ливана были выпущены около 50 ракет. Некоторые из них были перехвачены системой ПРО. Но несколько ракет упали в районе Кацрина.

Вскоре тревога была слышна во многих населенных пунктах Верхней Галилеи. Сообщалось о возможном вторжении БПЛА. Позже ЦАХАЛ заявил, что эта тревога была ложной.