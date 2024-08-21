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ЦАХАЛ: за сутки в Газе атакованы около 30 целей, уничтожены десятки террористов. Видео

время публикации: 21 августа 2024 г., 11:20 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 11:20
ЦАХАЛ: за сутки в Газе атакованы около 30 целей, уничтожены десятки террористов. Видео
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ продолжает наземную операцию в Газе. Основные наземные боевые действия ведутся в центре и на юге сектора. За последние сутки ВВС ЦАХАЛа атаковали около 30 целей в Газе, уничтожены десятки террористов.

Бойцы 98-й дивизии действуют в районе Хан-Юниса, на юге сектора. Ими ликвидированы несколько террористов, причастных к обстрелам, обнаружены и разрушены здания военного назначения.

Силы 162-й дивизии продолжают операцию в районе Таль ас-Султан в Рафиахе, на юге сектора. Ими за сутки уничтожены десятки вооруженных боевиков, разрушена террористическая инфраструктура, найдено много оружия и боеприпасов.

Силы 252-й дивизии, действуя в центре сектора, атакуют здания, которые боевики ХАМАСа используют для обстрелов и наблюдения.

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