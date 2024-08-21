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Израиль

Недостоверные слухи об освобождении заложников: ЦАХАЛ выступил с заявлением

время публикации: 21 августа 2024 г., 15:46 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 15:54
Недостоверные слухи об освобождении заложников: ЦАХАЛ выступил с заявлением
Пресс-служба ЦАХАЛа

Днем в среду, 21 августа, распространились необоснованные слухи о возможном освобождении заложников в Газе. В связи с этим ЦАХАЛ выпустил сообщение.

"В последние несколько часов ходили слухи о похищенных, которые не соответствуют действительности. Учитывайте только заявления официальных властей и избегайте распространения ложных слухов, которые могут нанести вред семьям и обществу", – говорится в официальном заявлении ЦАХАЛа.

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