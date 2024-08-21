Недостоверные слухи об освобождении заложников: ЦАХАЛ выступил с заявлением

Днем в среду, 21 августа, распространились необоснованные слухи о возможном освобождении заложников в Газе. В связи с этим ЦАХАЛ выпустил сообщение.

"В последние несколько часов ходили слухи о похищенных, которые не соответствуют действительности. Учитывайте только заявления официальных властей и избегайте распространения ложных слухов, которые могут нанести вред семьям и обществу", – говорится в официальном заявлении ЦАХАЛа.