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Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21 августа: операции в Шхеме и около Туль-Карема

время публикации: 21 августа 2024 г., 06:14 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 06:19
Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 21 августа: операции в Шхеме и около Туль-Карема
Пресс-служба ЦАХАЛа

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 21 августа действовали в Шхеме (в Старом городе – Касбе), около Туль-Карема (в Шуэйке), около Калькилии (в Бака аль-Хатабе), около Рамаллы (в Байт-Риме), около Бейт-Лехема (в Наалине, Байт-Тамаре).

Происходили столкновения. Есть раненые с палестинской стороны.

Ночью в Дженине был слышен сильный взрыв. Было объявлено, что сработала мина на пути следования израильских военных в районе Бадиа, восточней Дженина.

О пострадавших среди израильских военных в Иудее и Самарии минувшей ночью официальных сведений нет.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 21 августа.

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