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Прогноз погоды в Израиле на 21 августа: жарко и душно, переменная облачность

время публикации: 21 августа 2024 г., 05:42 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 05:47
Прогноз погоды в Израиле на 21 августа: жарко и душно, переменная облачность
Фото NEWSru.co.il

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, в среду, 21 августа, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной, жарко и душно – особенно на юге и востоке страны. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 18-30 градусов, в Тель-Авиве – 26-30, в Хайфе – 24-30, в Эйлате – 29-40, в Беэр-Шеве – 21-33, в Мицпе-Рамоне – 20-33, на побережье Мертвого моря – 29-37, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 20-31, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 26-36, на Голанских высотах – 18-34.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 31 градус, высота волн – 30-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – юго-западный (до 25 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 35 км/ч).

В четверг-пятницу – без существенных изменений. В субботу температура немного понизится.

Израиль
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