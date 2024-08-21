Жителям Кирьят-Шмоны и Галилейского выступа рекомендовано находиться рядом с бомбоубежищами

Радиостанция "Кан Бет" передала, что, по итогам совещания по оценке ситуации на границе с Ливаном, была выпущена рекомендация для жителей Кирьят-Шмоны и населенных пунктов Галилейского выступа ("Галилейского пальца") находиться рядом с бомбоубежищами. Также рекомендовано сократить передвижение внутри населенных пунктов.

Вскоре после 21:00 израильская территория подверглась ракетному обстрелу из Ливана. Несколько ракет упали на незастроенной местности. Система раннего предупреждения не была активирована ни в одном из населенных пунктов в соответствии с существующими правилами.

Около полуночи мэрия Кирьят-Шмоны разослала жителям сообщения, что можно вернуться к "рутине", нет необходимости в нахождении возле бомбоубежищ.