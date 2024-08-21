Не менее пяти ракет были запущены из Ливана в сторону мошава Зарит

В 18:32 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в мошаве Зарит, находящемся на так называемой "линии противостояния", на границе с Ливаном.

Израильская группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что был зафиксирован запуск из Ливана не менее пяти ракет, все они упали на незастроенной местности.