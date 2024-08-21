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Израиль

Не менее пяти ракет были запущены из Ливана в сторону мошава Зарит

время публикации: 21 августа 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 19:05
Сигнал тревоги вновь прозвучал на границе с Ливаном
David Cohen/Flash90

В 18:32 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в мошаве Зарит, находящемся на так называемой "линии противостояния", на границе с Ливаном.

Израильская группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что был зафиксирован запуск из Ливана не менее пяти ракет, все они упали на незастроенной местности.

Израиль
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