Не менее пяти ракет были запущены из Ливана в сторону мошава Зарит
время публикации: 21 августа 2024 г., 18:34 | последнее обновление: 21 августа 2024 г., 19:05
В 18:32 сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетных или минометных обстрелах прозвучал в мошаве Зарит, находящемся на так называемой "линии противостояния", на границе с Ливаном.
Израильская группа, отслеживающая события на границах Израиля, сообщила, что был зафиксирован запуск из Ливана не менее пяти ракет, все они упали на незастроенной местности.