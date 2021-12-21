ДТП около Маале-Адумим, тяжело травмирован молодой мужчина

В ночь на 21 декабря на 1-й трассе при движении в восточном направлении недалеко от Маале-Адумим автомобиль врезался в заграждение.

В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 20 лет. Еще один юноша получил легкие травмы.

Пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн Керем".

Судя по имеющейся информации, авария произошла из-за того, что на сложном участке трассы водитель не справился с управлением, другие транспортные средства к ней причастны не были.