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NEWSru.co.il :: В Израиле21 декабря 2021 г., 01:59

ДТП около Маале-Адумим, тяжело травмирован молодой мужчина

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
ДТП около Маале-Адумим, тяжело травмирован молодой мужчина

В ночь на 21 декабря на 1-й трассе при движении в восточном направлении недалеко от Маале-Адумим автомобиль врезался в заграждение.

В результате аварии был тяжело травмирован мужчина примерно 20 лет. Еще один юноша получил легкие травмы.

Пострадавшие были доставлены бригадами скорой помощи в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн Керем".

Судя по имеющейся информации, авария произошла из-за того, что на сложном участке трассы водитель не справился с управлением, другие транспортные средства к ней причастны не были.


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