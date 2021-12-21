Родственники Иегуды Диментмана попросили Нафтали Беннета остановить разрушение йешивы в Хомеше

Вечером во вторник, 21 декабря, Атия Диментман, вдова Иегуды Диментмана, убитого в теракте на прошлой неделе, побеседовала с премьер-министром Нафтали Беннетом. В беседе приняли участие отец погибшего молодого человека, а также его братья.

Телефонный разговор состоялся во время визита министра по делам религий Матана Каана в дом семьи Диментман. Семью также посетили депутаты Идит Сильман и Йом-Тов Кальфон ("Ямина")

Родственники Иегуды Диментмана просили Нафтали Беннета воспрепятствовать запланированному разрушению зданий на месте поселка Хомеш, где сейчас находится йешива. О намерении снести здания стало известно после столкновений на месте между правыми активистами и бойцамии пограничной полиции (МАГАВ).

Один из братьев Йегуды Диментмана сказал премьер-министру. "Я хочу, чтобы вы знали: Я бннетист в нашей семье. Я отлично понимаю, что вы делаете и поддерживаю вас. Я понимаю все сложности вашей коалиции, но нельзя допустить разрушения йешивы".

Собеседники Беннета попросили о встрече с ним после завершения траурной недели ("шивы").