Родственники Иегуды Диментмана попросили Нафтали Беннета остановить разрушение йешивы в Хомеше
Вечером во вторник, 21 декабря, Атия Диментман, вдова Иегуды Диментмана, убитого в теракте на прошлой неделе, побеседовала с премьер-министром Нафтали Беннетом. В беседе приняли участие отец погибшего молодого человека, а также его братья.
Телефонный разговор состоялся во время визита министра по делам религий Матана Каана в дом семьи Диментман. Семью также посетили депутаты Идит Сильман и Йом-Тов Кальфон ("Ямина")
Родственники Иегуды Диментмана просили Нафтали Беннета воспрепятствовать запланированному разрушению зданий на месте поселка Хомеш, где сейчас находится йешива. О намерении снести здания стало известно после столкновений на месте между правыми активистами и бойцамии пограничной полиции (МАГАВ).
Один из братьев Йегуды Диментмана сказал премьер-министру. "Я хочу, чтобы вы знали: Я бннетист в нашей семье. Я отлично понимаю, что вы делаете и поддерживаю вас. Я понимаю все сложности вашей коалиции, но нельзя допустить разрушения йешивы".
Собеседники Беннета попросили о встрече с ним после завершения траурной недели ("шивы").
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