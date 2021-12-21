Главный выпуск "Новостей 13" будет вести Ила Корах
Тамар Иш Шалом, которая последние 11 лет вела восьмичасовой выпуск новостей на 13-м канале, будет вести субботние новости.
Согласно сообщению руководства "Новостей 13", Иш Шалом уходит из вечернего выпуска новостей по собственному желанию.
Вместо не восьмичасовой выпуск будет вести вместе с Уди Сегалем журналистка Ила Корах, которая до сих пор вела на канале субботние новости.
Ранее Корах работала на образовательном канале израильского телевидения.
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