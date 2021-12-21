"Латет": с начала кризиса средний класс в Израиле сократился на 10%

Организация "Латет", публикующая так называемый альтернативный отчет о бедности по методологиям, отличным от тех, которые использует Ведомство национального страхования, отмечает, что вызванный пандемией экономический кризис сильнее всего ударил по среднему классу.

Согласно отчету, доля семей среднего класса, находящихся на пороге скатывания в бедность, выросла с 14% до пандемии до 23,6% к лету 2021 года. А сам средний класс сократился с 58,3% семей к моменту начала кризиса до 48,3% на момент проведения исследования летом 2021 года.

22,1% семей живут ниже уровня бедности, 21,8% семей – в условиях отсутствия продовольственной безопасности.

Отчет "Латет" основывается на трех опросах, которые были проведены в июле-августе 2021 года. В одном опросе участвовали 1357 получателей помощи от благотворительных организаций, во втором – 112 директоров благотворительных организаций, в третьем – 500 человек, являющихся представительской выборкой населения Израиля.