"Мошкович-Зубок": нотариальные услуги

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Нотариальные услуги – это неотъемлемая часть юридических процессов в Израиле, где большинство дел и сделок проходят при участии нотариуса. Нотариус в Израиле – это востребованный человек, от решения которого может зависеть срок ведения процесса, а также это юрист и адвокат, у которого есть репутация, доверие, опыт. Деятельность нотариуса осуществляется только при наличии государственной лицензии в соответствии с правилами и нормами адвокатской и нотариальной этики. Очень важно при выборе нотариуса учесть квалификацию, репутацию и опыт.

Адвокатское бюро "Мошкович-Зубок" оказывает не только профессиональные услуги в области решений юридических дел, но также занимается нотариальными услугами. Главным нашим преимуществом является адвокат и нотариус Олеся Мошкович, которая более 11 лет помогает людям в решение сложных юридических процессов. Нотариус является доверенным лицом клиента, поэтому, кому как не к Олесе Мошкович нужно обратиться за помощью.

Мы готовы помочь Вам с нотариальными услугами оперативно. В нашем бюро Вы можете получить следующие виды услуг:

- заверение подписи;

- нотариально заверенные переводы;

- апостилирование;

- оформление доверенностей;

- оформление разрешений на выезд заграницу;

- подготовка и заверение завещаний.



Теперь о каждом из видов подробнее

Заверение подписи

По израильскому закону 1976 года заверение подписи нотариусом возможно при соблюдении двух условий. Лицо, подпись которого удостоверяется на документе, должно физически присутствовать перед нотариусом и должно документально подтвердить свою личность. Заверенная нотариусом подпись констатирует, что подпись на документе сделана конкретным лицом и является подлинной.

Когда необходимо заверить подпись у нотариуса:

- при оформлении доверенности в пользу банка в рамках оформления ипотеки;

- при подписании брачного контракта;

- при составлении завещания;

- во всех остальных случаях, когда необходима абсолютная уверенность в подлинности подписи на документе.

Нотариально заверенные переводы

Одной из ведущих областей специализации нашего бюро является репатриация и получение гражданства в Израиле. В работе мы сталкиваемся с различными документами, оформленными уполномоченными органами иностранных государств, которые требуют перевода на иврит и нотариального удостоверения.

Апостиль – специальный штамп, который ставится на документах, оформленными уполномоченными органами одного государства, и которые должны быть предъявлены на территории другого государства. Апостиль подтверждает законные полномочия лица, подписавшего документ. Например, пары, зарегистрировавшие брак за пределами Израиля, должны сделать нотариальный перевод иностранного свидетельства о браке и поставить на него апостиль. Это нужно для того, чтобы документ, оформленный за границей, имел юридическую силу в Израиле. Апостиль на нотариально заверенные документы ставится в секретариате суда.

Оформление доверенности

Доверенность – это документ, который дает право одному человеку действовать от имени другого или от имени организации. В доверенности есть две стороны. Доверитель – тот, кто доверяет; и представитель, или доверенное лицо, – это тот, кому доверяют.

Какие виды доверенностей требуют нотариального заверения?

- генеральная доверенность;

- любая доверенность, суть которой является сделка с недвижимостью или регистрация прав на недвижимость (""טאבו"");

- доверенность на совершение сделок;

- доверенность на распоряжение банковским счетом;

- доверенность на получение банковской карты;

- долгосрочные доверенности ("отложенные доверенности" – ייפוי כוח מתמשך").

Оформление разрешений на выезд заграницу

Мы предлагаем нашим клиентам услуги по оформлению разрешений супругов на выезд детей за границу, согласий на получение даркона в случае, если родители ребенка в разводе.

Подготовка и заверение завещаний

В соответствии с израильским законом "О наследстве" существуют четыре вида завещаний:

- завещание, написанное от руки;

- завещание, составленное при свидетелях;

- завещание, составленное перед уполномоченным представителем власти (например, судьей, нотариусом);

- устное завещание (заключается только при наличии определенных законом условий).

Каждый из видов завещаний имеет правовую силу, однако, безусловно, только завещание, составленное адвокатом и удостоверенное нотариусом, может дать завещателю полную уверенность в том, что после смерти его воля будет исполнена.

Адвокатское бюро "Мошкович-Зубок" занимается полным спектром нотариальных услуг, мы откликнемся на Ваш запрос, своевременно и качественно оформим нотариальные услуги.

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