"Мошкович-Зубок": нотариальные услуги
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Нотариальные услуги – это неотъемлемая часть юридических процессов в Израиле, где большинство дел и сделок проходят при участии нотариуса. Нотариус в Израиле – это востребованный человек, от решения которого может зависеть срок ведения процесса, а также это юрист и адвокат, у которого есть репутация, доверие, опыт. Деятельность нотариуса осуществляется только при наличии государственной лицензии в соответствии с правилами и нормами адвокатской и нотариальной этики. Очень важно при выборе нотариуса учесть квалификацию, репутацию и опыт.
Адвокатское бюро "Мошкович-Зубок" оказывает не только профессиональные услуги в области решений юридических дел, но также занимается нотариальными услугами. Главным нашим преимуществом является адвокат и нотариус Олеся Мошкович, которая более 11 лет помогает людям в решение сложных юридических процессов. Нотариус является доверенным лицом клиента, поэтому, кому как не к Олесе Мошкович нужно обратиться за помощью.
Мы готовы помочь Вам с нотариальными услугами оперативно. В нашем бюро Вы можете получить следующие виды услуг:
- заверение подписи;
- нотариально заверенные переводы;
- апостилирование;
- оформление доверенностей;
- оформление разрешений на выезд заграницу;
- подготовка и заверение завещаний.
Теперь о каждом из видов подробнее
Заверение подписи
По израильскому закону 1976 года заверение подписи нотариусом возможно при соблюдении двух условий. Лицо, подпись которого удостоверяется на документе, должно физически присутствовать перед нотариусом и должно документально подтвердить свою личность. Заверенная нотариусом подпись констатирует, что подпись на документе сделана конкретным лицом и является подлинной.
Когда необходимо заверить подпись у нотариуса:
- при оформлении доверенности в пользу банка в рамках оформления ипотеки;
- при подписании брачного контракта;
- при составлении завещания;
- во всех остальных случаях, когда необходима абсолютная уверенность в подлинности подписи на документе.
Нотариально заверенные переводы
Одной из ведущих областей специализации нашего бюро является репатриация и получение гражданства в Израиле. В работе мы сталкиваемся с различными документами, оформленными уполномоченными органами иностранных государств, которые требуют перевода на иврит и нотариального удостоверения.
Апостилирование
Апостиль – специальный штамп, который ставится на документах, оформленными уполномоченными органами одного государства, и которые должны быть предъявлены на территории другого государства. Апостиль подтверждает законные полномочия лица, подписавшего документ. Например, пары, зарегистрировавшие брак за пределами Израиля, должны сделать нотариальный перевод иностранного свидетельства о браке и поставить на него апостиль. Это нужно для того, чтобы документ, оформленный за границей, имел юридическую силу в Израиле. Апостиль на нотариально заверенные документы ставится в секретариате суда.
Оформление доверенности
Доверенность – это документ, который дает право одному человеку действовать от имени другого или от имени организации. В доверенности есть две стороны. Доверитель – тот, кто доверяет; и представитель, или доверенное лицо, – это тот, кому доверяют.
Какие виды доверенностей требуют нотариального заверения?
- генеральная доверенность;
- любая доверенность, суть которой является сделка с недвижимостью или регистрация прав на недвижимость (""טאבו"");
- доверенность на совершение сделок;
- доверенность на распоряжение банковским счетом;
- доверенность на получение банковской карты;
- долгосрочные доверенности ("отложенные доверенности" – ייפוי כוח מתמשך").
Оформление разрешений на выезд заграницу
Мы предлагаем нашим клиентам услуги по оформлению разрешений супругов на выезд детей за границу, согласий на получение даркона в случае, если родители ребенка в разводе.
Если родители состоят в браке, и один из них хочет вылететь с ребенком за границу, закон не обязывает оформить нотариальное согласие второго родителя на выезд. Однако мы настоятельно рекомендуем сделать это, чтобы избежать возможных проблем с израильской пограничной службой и пограничными службами иностранного государства.
Подготовка и заверение завещаний
В соответствии с израильским законом "О наследстве" существуют четыре вида завещаний:
- завещание, написанное от руки;
- завещание, составленное при свидетелях;
- завещание, составленное перед уполномоченным представителем власти (например, судьей, нотариусом);
- устное завещание (заключается только при наличии определенных законом условий).
Каждый из видов завещаний имеет правовую силу, однако, безусловно, только завещание, составленное адвокатом и удостоверенное нотариусом, может дать завещателю полную уверенность в том, что после смерти его воля будет исполнена.
Адвокатское бюро "Мошкович-Зубок" занимается полным спектром нотариальных услуг, мы откликнемся на Ваш запрос, своевременно и качественно оформим нотариальные услуги.
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