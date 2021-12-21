Гидеон Саар предложил платить родителям по 1000 шек за каждого вакцинированного ребенка

На заседании министерского кабинета по борьбе с коронавирусом, когда речь зашла о низких темпах вакцинации детей, Гидеон Саар предложил использовать экономический стимул.

По информации N12, Саар предложил платить родителям по 1000 шекелей за каждого вакцинированного ребенка в возрасте от 5 до 11 лет. Он отметил, что вакцинация одного миллиона детей обойдется государству "всего" в 1 миллиард шекелей.

Судя по поступающим сообщениям из канцелярии главы правительства, предложение Саара другие члены кабинета не поддержали. Нафтали Беннет пообещал подумать над тем, как стимулировать родителей вакцинировать детей.

Ранее, открывая заседание, глава правительства Нафтали Беннет предупредил: "Скоро мы увидим тенденцию к удвоению каждые два-три дня. Общественность должна знать, что ожидается резкое увеличение заболеваемости. Это не преувеличение, это произойдет, и думаю, очень быстро. Мы не можем предотвратить волну. Такой возможности нет. Но мы, безусловно, можем дать гражданам Израиля инструменты, чтобы в случае заражения защититься от тяжелого течения заболевания".

Беннет отметил, что с момента появления нового штамма вируса прошло меньше месяца и пока нет данных о степени опасности "омикрона". Однако уже известно, что тот, кто полностью вакцинирован, защищен от тяжелой формы заболевания.

Беннет отметил, что правительство находится перед выбором между ограничениями и профилактическими мерами, которые в последствии будут ужесточены.

"Наша стратегия в том, чтобы выиграть время, лучше подготовиться, проводить вакцинацию и снизить темп заражения", - сказал Беннет.