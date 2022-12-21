Сегодня Нетаниягу сообщит президенту о создании коалиции

Сегодня, в среду 21 декабря, глава "Ликуда" Биньямин Нетаниягу сообщит президенту Израиля Ицхаку Герцогу, что сумел сформировать коалицию. Сообщение будет передано по телефону в вечерние часы после того, как завершится пленарное заседание Кнессета.

Напомним, что в полночь 21 декабря истекает срок действия мандата, который президент дал главе "Ликуда". Нетаниягу хочет использовать последний день для того, чтобы попытаться прийти к соглашению хотя бы с одной из партий. В настоящий момент подписаны лишь соглашения, касающиеся распределения портфелей и полномочий. Ни с кем из коалиционных партнеров Неаниягу пока не пришел к сформулированному соглашению о принципах работы правительства.

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Накануне состоялась встреча главы "Ликуда" с лидером "Оцма Иегудит" Итамаром Бен-Гвиром. В ходе встречи обсуждалось главное требование Бен-Гвира, по поводу которого сохраняются разногласия – требование предоставить ему должность заместителя главы межминистерской комиссии по законодательству. Как сообщает 14-й телеканал, прогресс на встрече достигнут не был.

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Ожидается, что Нетаниягу и Бен-Гвир встретятся еще один раз до того, как будущий премьер-министр сообщит президенту о формировании коалиции.

Большинство вопросов на переговорах с блоком "Яадут а-Тора" согласованы, в том числе вопрос закона о призыве. В коалиционных соглашениях будет сказано, что до принятия бюджета Кнессет утвердит закон. Одновременно будущая коалиция обязуется провести Основной закон о ценности изучения Торы, что заметно осложнит БАГАЦу отмену этого закона.

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Открытым остается вопрос изменения закона о возвращении. В "Яадут а-Тора" заявляют, что публикации о компромиссе и отказе от требования отменить "параграф о внуках" не соответствовуют действительности. В политических кругах отмечают, что Ицхак Гольдкнопф и Моше Гафни были готовы на предложение создать комиссию по рассмотрению этого вопроса. Однако против этого предложения резко высказался глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич. В "Яадут а-Тора" столкнулись с критикой в свой адрес в связи с "недостаточной твердостью" в этом вопросе и также отказались от ранее достигнутых соглашений.

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Переговоры с "Ционут Датит" почти завершены, и разногласия по вопросу о законе о возвращении не станут препятствием на пути к подписанию коалиционных договоренностей.

Намерение Нетаниягу сообщить президенту именно в вечерние часы о формировании коалиции имеет и тактические причины. После того, как президент получит сообщение от Нетаниягу, он должен передать его спикеру Кнессета, а тот должен сообщить пленарному заседанию. Только после этого начнется отсчет недели, в течение которой Нетаниягу обязан представить кабинет парламенту и привести его к присяге. После сегодняшнего заседания Кнессет соберется вновь лишь в следующий понедельник, 26 декабря. Таким образом, Нетаниягу получит еще десять дней, и формально может привести правительство к присяге даже 2 января. Однако в окружении главы "Ликуда" говорят о том, что он не намерен использовать все имеющееся в его распоряжении время, а собирается представить правительство Кнессету 28 или 29 декабря.

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За эту неделю Нетаниягу планирует завершить утверждение законов, которые сейчас на повестке дня и "раздать" портфели депутатам от "Ликуда". Как сообщалось ранее, обсуждение "закона Бен-Гвира" (о расширении полномочий министра внутренней безопасности) продолжится 26 декабря. Пока неясно, как будет продвигаться "закон Дери", позволяющий главе ШАС стать министром, несмотря на то, что он совсем недавно был признан виновным в уголовных преступлениях. Высока вероятность того, что этот закон не будет утвержден до приведения правительства к присяге.

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В самом "Ликуде" напряженность растет, и депутаты требуют от Нетаниягу завершить процесс распределения портфелей как можно быстрее. 21 декабря газета "Маарив" сообщила, что Нетаниягу вновь взвешивает возможность ротации в МИДе и других министерствах, за которые идет борьба в "Ликуде".

Продолжаются и "сражения" в канцелярии Нетаниягу. Накануне сообщалось, что все сотрудники канцелярии, включая политических советников и советников по связям со СМИ, были направлены на проверку на полиграфе. Этот шаг был предпринят для того, чтобы обнаружить источник утечки информации. Результаты проверки показали, что все прошедшие ее говорят правду. Источник утечки не обнаружен, и не исключено, что это приведет к персональным изменениям в канцелярии будущего премьер-министра.